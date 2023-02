Kleiner verlies voor NS, maar minder treinen op tijd

De Nederlandse Spoorwegen (NS) hebben afgelopen jaar een kleiner operationeel verlies geleden dan in 2021. Dat kwam doordat de reizigersaantallen weer groeiden in het jaar waarin de coronamaatregelen af werden gebouwd. Maar toch was 2022 een “zwaar en vervelend jaar” , zegt Wouter Koolmees, de nieuwe president-directeur van het spoorbedrijf. Door problemen met personeel vielen afgelopen jaar veel treinen uit en viel ook de punctualiteit tegen.

De NS verdiende 3,1 miljard euro aan kaartverkoop en de exploitatie van stations. Dat is fors meer dan de 2,3 miljard euro van een jaar eerder. Het onderliggende operationele verlies kwam uit op 304 miljoen euro. In 2021 legde de NS nog ruim drie keer zoveel (952 miljoen euro) toe op het laten rijden van treinen. Toen bleven nog meer mensen thuis vanwege coronamaatregelen en ruimere thuiswerkafspraken. Uiteindelijk kon NS wel een nettowinst in de boeken schrijven. Het spoorbedrijf kreeg van de overheid 274 miljoen vergoeding voor de teruggelopen reizigersaantallen en 12 miljoen euro aan NOW-subsidies.

Bovendien kon de NS 385 miljoen euro aan eerder in de stroppenpot gestopt geld weer vrijgeven. In 2020 had NS een afwaardering van 1,6 miljard euro in de boeken gezet, maar dat bleek achteraf te veel te zijn door de beschikbaarheidsvergoedingen die de overheid gaf om zoveel mogelijk treinen te laten rijden.

Maar de prestaties van het treinvervoer vielen dus wel tegen. 91,6 procent van de treinen reed op tijd. Dat was in 2021 nog 94,4 procent en in 2019, voor corona, 92,6 procent. Wel werd net voldaan aan de streefwaarde van 91,5 procent. Ook de kans op een zitplaats in de spits nam af. Maar NS benadrukt dat de cijfers weinig zeggen over de individuele ervaringen van reizigers omdat er veel problemen waren en veel treinen uitvielen. Het spoorbedrijf spreekt zelf van “een jaar van uitersten”.

Door alle problemen paste NS de dienstregeling vanaf het najaar aan en sinds begin december is de volledige dienstregeling 2023 van kracht. Dat leidde in januari al tot veel minder te drukke treinen, minder uitvallende treinen en meer mensen die een zitplaats hadden in de spits in vergelijking met januari 2020. Die maand was de laatste voordat de coronapandemie toesloeg.