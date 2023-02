KLM vindt kritiek staatsagent op loonstijgingen onterecht

KLM vindt dat de staatsagent, die de belangen van de overheid in de gaten houdt bij het bedrijf, ten onrechte kritiek levert op de loonstijgingen die de luchtvaartmaatschappij de afgelopen tijd doorvoerde. KLM wijst erop dat de situatie van het bedrijf nu heel anders dan toen zij tijdens de coronapandemie bij de staat aanklopte voor steun. Om aan de vraag naar vliegreizen te voldoen moet KLM vacatures vervullen en daarvoor is het volgens het bedrijf belangrijk dat de arbeidsvoorwaarden concurrerend zijn.

KLM kreeg tijdens de pandemie coronasteun ter waarde van in totaal 3,4 miljard euro. In ruil daarvoor verlangde de overheid dat het bedrijf in de kosten sneed en ook de arbeidsvoorwaarden versoberde. Om toezicht te houden werd een zogeheten staatsagent binnen KLM gezet.

KLM reageert nu op het rapport van die staatsagent over afgelopen jaar. De controleur stelt dat de luchtvaartmaatschappij de besparingsdoelen in 2021 en 2022 heeft gehaald, maar vraagt zich af of die structureel zijn omdat de lonen afgelopen jaar alweer stegen. KLM erkent dat structurele kostenbesparingen noodzakelijk zijn om te kunnen blijven investeren en zegt daar ook aan te blijven werken.

Maar tegelijkertijd kan KLM niet weer groeien naar de reizigersaantallen van voor corona zonder meer personeel, aldus het bedrijf. “De torenhoge inflatie en krappe arbeidsmarkt betekenen dat we concurrerende arbeidsvoorwaarden moeten bieden om die vacatures te vervullen, om uitstroom te beperken en om operationeel aan de vraag naar reizen te kunnen blijven voldoen. Daarom hebben we een inflatiecorrectie doorgevoerd en de arbeidsvoorwaardelijke bijdrage stopgezet.”

KLM betaalde vorig jaar al de staatslening terug. Maar er is nog wel een kredietfaciliteit van 2,4 miljard euro waarvoor de overheid garant staat. Die wil KLM in april vervangen door een normale kredietfaciliteit bij banken, zo maakte de maatschappij vorige week bekend. Als dat gebeurd is, zal de staatsagent verdwijnen bij het bedrijf.