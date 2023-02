Nederlandse handel met Rusland flink geslonken sinds begin oorlog

Nederland verkocht vorig jaar 38 procent minder aan Rusland, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Na de inval van de Russen in Oekraïne een jaar geleden voerden de landen van de Europese Unie tal van exportverboden in. Zo is het verboden om halfgeleiders en andere technologie die voor militaire doeleinden gebruikt kan worden uit te voeren naar Rusland. Ondanks alle sancties steeg de waarde van de Nederlandse import uit Rusland juist, vooral door de sterk gestegen energieprijzen.

Volgens het statistiekbureau exporteerde Nederland vooral minder halfgeleiders, auto’s en andere transportmiddelen, machines, apparaten en bloemen en planten naar Rusland. De totale waarde van de producten die nog wel aan Rusland werden verkocht bedroeg 3,7 miljard euro.

De waarde van alle uit Rusland geïmporteerde goederen kwam in 2022 uit op bijna 21 miljard euro. Dat is vooral het gevolg van duurdere olie en gas. Van ruwe aardolie voerde Nederland sinds maart haast 14 procent minder in. Russische olie werd minder snel duurder dan ruwe olie uit andere landen, maar bedrijven gingen ook gestaag minder Russische olie kopen. In plaats daarvan kwam er meer olie uit andere landen, waarbij Saudi-Arabië het meeste extra ging leveren.

Andere zaken die Nederland veel invoert zijn nikkel, koper en aluminium. Mede door hoge prijzen steeg de importwaarde van deze metalen ook.