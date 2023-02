Oekraïne ziet Franse supermarktketen als sponsor Russische inval

Het Oekraïense agentschap voor corruptiebestrijding heeft de Franse supermarktketen Auchan op de lijst gezet van “internationale sponsoren” van de Russische inval in het land. Die maatregel volgt op berichten van de Franse krant Le Monde, onderzoekswebsite The Insider en de organisatie Bellingcat. Zij stelden eerder deze maand dat de Russische dochteronderneming van Auchan goederen leverde aan Russische strijdkrachten in Oekraïne.

Auchan heeft de hulp aan het Russische leger stellig ontkend. Wel is de Franse multinational actief gebleven in Rusland, dat voor het bedrijf een grote afzetmarkt vormt. Een grote groep andere westerse bedrijven vertrok uit afschuw over de oorlog uit het land of kondigde aan te willen vertrekken.

Volgens onderzoeksjournalisten van Le Monde, Bellingcat en The Insider verzamelden werknemers van Auchan in Rusland voor enkele tienduizenden euro’s aan wollen sokken, gasflessen, spijkers en bijlen voor soldaten. Dit zou onder de noemer van humanitaire hulp zijn gebeurd.

Door Auchan op te nemen in de lijst van bedrijven die bijdragen aan de Russische oorlogsinspanningen, hoopt de Oekraïense regering het imago van de winkelketen te schaden. Dat moet het bedrijf ertoe aanzetten te vertrekken uit Rusland, waarmee de schatkist van het Kremlin belastingbaten misloopt.

Naast Auchan staan onder andere het Amerikaanse levens- en verzorgingsmiddelenconcern Procter & Gamble, bekend van Ariel-wasmiddel en Gilette-scheermessen, en de Griekse rederij Delta Tankers op de lijst.

Ook een aantal Nederlandse bedrijven is nog actief in Rusland maar staat niet op de lijst van de anticorruptiedienst. Het gaat bijvoorbeeld om Douwe Egberts-eigenaar JDE Peet’s en bierbrouwer Heineken.

Dat laatste bedrijf wil zijn Russische divisie verkopen en zegt niet meer te investeren in het land. Maar volgens nieuwsplatform Follow the Money lanceerde Heineken Rusland vorig jaar tientallen nieuwe producten. Heineken stelde in een reactie dat het bedrijf in Rusland volledig is afgeschermd, waarbij de lokale tak alle Russische operationele uitgaven financiert.