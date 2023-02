Overslag haven Rotterdam blijft op peil ondanks oorlog Oekraïne

De overslag in de Rotterdamse haven is vorig jaar vrijwel gelijk gebleven ondanks de oorlog in Oekraïne, sancties tegen Rusland en afzwakkende economie. Het Havenbedrijf Rotterdam merkte dat er beduidend minder olieproducten en containers werden verwerkt. Maar daartegenover stond dat de aanvoer van vloeibaar aardgas (lng) flink toenam als alternatief voor Russisch gas. Ook de kolenimport steeg.

Volgens de jaarcijfers van de haven is er in totaal voor 467,4 miljoen ton aan goederen overgeslagen, tegen 468,7 miljoen ton in 2021. De impact van de oorlog en de sancties was het duidelijkst te merken bij de handel in olie en gas. Lng kende een toename van bijna 64 procent. De overslag van olieproducten waaronder stookolie zakte een kleine 11 procent.

Er was wel sprake van een hogere doorvoer van ruwe olie. Dat ging begin vorig jaar om Russische ruwe olie naar voornamelijk India. Later ging er veel ruwe olie naar bijvoorbeeld Duitsland, ter vervanging van olie die eerder via pijpleidingen vanuit Rusland werd geleverd. Omdat die olie van ver kwam nam het aantal mammoettankers ook toe. Dat waren er vorig jaar 156, bijna zes keer zoveel als een jaar eerder.

Verder valt op dat de overslag van kolen met bijna 18 procent toenam. Kolen werden gezien als een goedkoop alternatief om elektriciteit mee op te wekken. Er zijn ook veel kolen aangevoerd uit bijvoorbeeld de Verenigde Staten, omdat Russische kolen inmiddels niet meer toegestaan zijn.

Daarentegen nam de overslag van agribulk af, door een verminderde import van landbouwproducten uit Oekraïne en omdat de hoge energieprijzen het verwerken van dit soort producten minder interessant maakten. Hoge energiekosten waren voor de Duitse staalindustrie eveneens een reden om de productie terug te schroeven, met als gevolg dat er bijna 16 procent minder ijzererts is aangevoerd.

De containeroverslag kwam uit op bijna 140 miljoen ton, bijna een tiende minder dan in 2021. Voor de oorlog was ruim 8 procent van de containers in Rotterdam nog gerelateerd aan Rusland. Die handel is vrijwel volledig weggevallen. Daarnaast kampte de containersector met aanhoudende verstoringen, vooral door de coronalockdowns in Azië. Er gingen veel lege containers die kant op, terwijl in Rotterdam soms sprake was van overvolle terminals en distributiecentra.

In een vooruitblik naar dit jaar, komt het havenbedrijf nog niet met heel concrete voorspellingen. De verwachting is vooralsnog dat de economie van Nederland en die van Europa zullen stagneren. Dat zou betekenen dat de overslagvolumes een beperkte daling laten zien. Maar het havenbedrijf voegt eraan toe dat de huidige geopolitieke situatie nog voor veel onzekerheden zorgt.