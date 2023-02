Bloomberg: onderzoek naar link oud-ASML-werknemer en Chinese staat

Onderzoekers kijken naar mogelijke banden tussen de oud-ASML-werknemer die informatie verduisterde en de Chinese regering. Dat meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. Chipmachinemaker ASML meldde onlangs dat een in China werkzame werknemer gegevens over de technologie van het Veldhovense bedrijf had buitgemaakt.

Volgens twee bronnen van Bloomberg, die anoniem willen blijven omdat de informatie vertrouwelijk is, houden onderzoekers er rekening mee dat de oud-medewerker banden heeft met een door de Chinese staat gesteunde organisatie. Diezelfde organisatie zou eerder in verband zijn gebracht met de diefstal van intellectueel eigendom. Om welke groep het gaat, is niet duidelijk.

Onder andere Amerikaanse regeringsfunctionarissen zouden het datalek onderzoeken. ASML laat in een reactie weten een eigen onderzoek uit te voeren en daar nu niet verder over uit te weiden.

ASML is goed voor ruim 90 procent van alle chipmachines ter wereld die werken met lithografie, waarbij lichtstralen uiterst fijnmazige patronen op chips zetten. Daarmee is het bedrijf een belangrijke schakel in de wereldwijde productie van geavanceerde halfgeleiders, die in steeds meer apparaten zitten.

Zo is ASML het enige bedrijf ter wereld dat de meest geavanceerde machines voor de productie van chips maakt, de zogeheten EUV-machines. Die mag het Nederlandse bedrijf al langer niet exporteren naar China. Onlangs kwamen de Verenigde Staten, Nederland en Japan overeen dat ook bepaalde machines van de op één na laatste generatie, DUV-apparaten, niet meer aan Chinese bedrijven mogen worden verkocht.

De VS voeren sinds vorig jaar de druk op om de export van hoogwaardige chiptechnologie naar China te beperken. Dat moet voorkomen dat China te geavanceerde wapens kan maken, zo beweren de Amerikanen.