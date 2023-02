Bron: Apple betaalt Russische miljoenenboete om ‘marktmisbruik’

Apple heeft in Rusland een boete betaald van omgerekend ruim 11 miljoen euro omdat het Amerikaanse technologieconcern volgens de Russische mededingingswaakhond misbruik heeft gemaakt van zijn dominante marktpositie op het gebied van apps. Dat melden Russische persbureaus op basis van een betrokkene bij de zaak.

Vorige maand werd al bekend dat Apple een boete had gekregen omdat appontwikkelaars verplicht zijn het eigen betalingssysteem van de iPhonemaker te gebruiken. Apple heeft tegen persbureau Reuters nog niet gereageerd op de kwestie. Eerder zei het bedrijf het “respectvol oneens” te zijn met de beschuldiging over het vermeende concurrentievoordeel.

Het concern had zich na de Russische inval in Oekraïne al teruggetrokken uit Rusland. In de App Store in het land kunnen geen nieuwe apps meer worden aangeschaft en Russische ontwikkelaars kunnen ook niet elders hun apps aanbieden.