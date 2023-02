Olie- en gasconcern Shell neemt de Zwitserse laadpalendienst evpass over. De naar eigen zeggen grootste aanbieder van het land is in een derde van de Zwitserse gemeenten actief. Shell maakt niet bekend hoeveel geld met de overname is gemoeid.

Shell wil met de overname van het in 2016 opgerichte evpass de volgende stap zetten in zijn doel om in 2025 500.000 laadpalen voor elektrische auto’s te hebben. In 2030 moeten dat er 2,5 miljoen zijn. Onder evpass vallen 3000 laadpalen.