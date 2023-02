Staalfabriek Tata Steel voldoet niet aan leveringsverplichtingen

De staalfabriek van Tata Steel in IJmuiden heeft problemen met een deel van de staalproductie. Het concern heeft klanten laten weten niet aan al zijn leveringsverplichtingen te kunnen voldoen. Een woordvoerder bevestigt een bericht hierover van het Noordhollands Dagblad, maar kan niet zeggen wat de omvang van het probleem is.

“Vooral onze klanten in de automobielsector zijn getroffen. Maar omdat de toeleveringsketen in IJmuiden onder extreme druk is komen te staan, worden nu ook andere klantsectoren getroffen”, laat de zegsman wel weten. Namen van klanten kan hij niet noemen, maar het bedrijf levert normaal gesproken aan verschillende premium-automerken.

De problemen zijn opgetreden bij de Koudwals 21, een van de laatste onderdelen van het productieproces van staal. Na een modernisering is dit onderdeel tegen problemen aan gelopen, waarvan de woordvoerder niet kan zeggen wanneer deze zijn opgelost.

“Ondanks al onze inspanningen hebben wij vorige week een punt bereikt waarop wij genoodzaakt waren om een beroep te doen op een officiële overmachtssituatie (ook wel ‘force majeure’ genoemd) en hebben wij tot onze spijt klanten moeten informeren dat wij niet volledig aan alle leveringsverplichtingen kunnen voldoen”, aldus de onderneming.