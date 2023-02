CBS: horeca groeit nauwelijks in laatste kwartaal

De omzet in de horeca is in het vierde kwartaal vrijwel gelijk gebleven aan het derde kwartaal. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Mogelijk heeft dat te maken met de hoge prijzen, want het volume daalde. Dat is de omzet gecorrigeerd voor prijsveranderingen.

In het slotkwartaal ging de omzet met 0,1 procent omhoog. Maar het volume daalde met 1,2 procent.

Logiesverstrekkers haalden minder omzet, wat volledig op het conto kwam van de hotelovernachtingen. Bij campings en vakantieparken steeg de omzet nog wel, maar ook dat was te danken aan prijsverhogingen. Qua volume was er in alle categorie├źn een daling.

Eet- en drinkgelegenheden zetten 1,4 procent meer om, vooral dankzij fastfoodrestaurants die ook meer producten verkochten. Maar ook bij gewone restaurants, kantines en catering werd meer uitgegeven. In caf├ęs daalde de omzet juist met 1,5 procent.

Voor de horeca was 2022 wel een jaar van herstel want de omzet steeg met 53 procent ten opzichte van het jaar ervoor. Maar in 2021 waren er dan ook nog een aantal coronalockdowns en andere maatregelen om de pandemie te beteugelen. In 2022 was daar minder sprake van.

De omzet van de hele horeca was ook 13,5 procent hoger dan in 2019, het laatste jaar voor corona. Dat werd echter veroorzaakt door prijsstijgingen, stelt het CBS, want het volume ligt nog wel lager dan in 2019.