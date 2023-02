Chiptoeleverancier ASMI uit Almere profiteert van chiptekorten

Chiptoeleverancier ASMI is het afgelopen jaar opnieuw hard gegroeid. De onderneming uit Almere, die onder andere systemen levert voor de bewerking van de dunne schijfjes waarvan halfgeleiders worden gemaakt, profiteerde van een grote vraag in de markt. Vanwege de chiptekorten in de wereld en de grote investeringen van chipproducenten in uitbreiding van de productiecapaciteit stroomden de orders bij ASMI binnen.

Alles bij elkaar ging er 2,4 miljard euro aan omzet in de boeken, tegen dik 1,7 miljard euro een jaar eerder. Het was volgens topman Benjamin Loh het zesde achtereenvolgende jaar dat het de onderneming is gelukt om de opbrengsten met meer dan 10 procent op te voeren. Door de grote stroom aan nieuwe opdrachten dikte het orderboek daarnaast aan tot een recordniveau van 1,7 miljard euro.

Het beursgenoteerde bedrijf meldde in januari al dat het in laatste kwartaal van vorig jaar meer had verkocht dan het zelf had verwacht. Onder meer de situatie in de leveringsketen verbeterde waardoor ASMI meer opdrachten die al eerder waren binnengehaald kon uitvoeren en afleveren. ASMI slaagde er ook in om vorig jaar de bedrijfswinst te verbeteren. Onder de streep bleef er met dik 389 miljoen euro wel minder winst over. Dat kwam door een fikse afschrijving op een belang in branchegenoot ASMPT.

Het bedrijf waarschuwde eerder ook dat het mogelijke veel last zou gaan krijgen van de hevigere beperkingen die de Verenigde Staten hebben opgelegd aan de chipexport naar China. De prognoses van ASMI voor de komende tijd verschillen van markt tot markt, maar de algehele indruk is wel dat de omzet in de tweede helft van 2023 iets lager zal uitkomen dan in de eerste zes maanden van het jaar. ASMI ziet nog steeds groeimogelijkheden en wil daarin ook fors investeren. Onlangs werd al bekend dat ASMI komende jaren 100 miljoen dollar steekt in een uitbreiding van zijn productie- en innovatiecentrum in Zuid-Korea.