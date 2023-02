Enexis wil geen zonneparken aansluiten waar weinig stroomvraag is

Enexis, de beheerder van het elektriciteits- en gasnet in een groot deel van Nederland, wil geen nieuwe zonneparken meer aansluiten in gebieden waar nauwelijks grootverbruikers van stroom zijn. Dat bevestigt een woordvoerder na berichtgeving door Nieuwsuur. Volgens de zegsman heeft Enexis momenteel eigenlijk geen extra ruimte beschikbaar, maar als die er wel weer is dan wil de organisatie zich kunnen richten op aansluitingen waarmee in de buurt ook afnemers van stroom geholpen zijn.

Wettelijk mag Enexis die keuze nu nog niet maken. Vandaar dat de netbeheerder de overheid oproept om dit juridisch mogelijk te maken. Volgens Enexis loopt het eigen net op steeds meer plekken tegen de grenzen van de capaciteit aan. Dit heeft als gevolg dat klanten langer moeten wachten op een nieuwe of zwaardere aansluiting.

Dat het net steeds voller raakt is een gevolg van de komst van de vele windturbines, zonneparken, laadpalen, warmtepompen en de verduurzamingsplannen van de industrie. Door de hoge gasprijzen stapten klanten van de netbeheerder de laatste tijd ook sneller dan verwacht over op elektriciteit.

Afgelopen jaar heeft Enexis een recordbedrag van meer dan 1 miljard euro ge├»nvesteerd in verbetering en uitbreiding van zijn netten. Maar dat was niet genoeg om de problemen op te lossen. Enexis spreekt in zijn dinsdag verschenen jaarverslag van een “mismatch tussen vraag naar en aanbod van transportcapaciteit” en denkt dat die mismatch de komende jaren zal aanhouden.

In een verklaring zegt topman Evert den Boer dat fors langere wachttijden voor nieuwe of zwaardere aansluitingen “het nieuwe normaal” zijn. Hij benadrukt dat Enexis de komende jaren de capaciteit wel flink zal uitbreiden. Jaarlijks zou dat een uitbreiding moeten opleveren die gelijk staat aan 600.000 huishoudens met zonnepanelen. “Maar de vraag naar capaciteit blijft de komende jaren structureel groter dan wij en ook hoogspanningsnetbeheerder TenneT kunnen bijbouwen.”