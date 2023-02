Foodwatch: verkleinen supermarktverpakkingen is sluwe praktijk

Ook voor voedselwaakhond Foodwatch is het moeilijk te verkroppen dat voedingsmiddelenfabrikanten verpakkingen kleiner maken, terwijl de verkoopprijzen gelijk blijven of zelfs omhooggaan. Hierover wordt nooit gecommuniceerd door de fabrikanten, stelt de organisatie.

“Fabrikanten zijn er wel als de kippen bij wanneer ze van de daken kunnen schreeuwen: ‘Nu, 50 gram gratis!’ of ’Sterk in prijs verlaagd’. Vanuit wederkerigheid en transparantie zouden wij ook graag slogans zien als: ’Sorry, even 75 gram minder’ en ’Nu sterk in kiloprijs verhoogd!, aldus Foodwatch. Volgens de organisatie zetten voedselfabrikanten kleine en relatief kortlopende kostprijsstijgingen om in langlopende en flink hogere prijzen voor consumenten.

De Consumentenbond kwam eerder op dinsdag met een onderzoek naar buiten dat mensen zich ergeren dat ze voor sommige producten meer betalen terwijl ze er minder van krijgen. De bond kreeg hierover negenhonderd meldingen en roept fabrikanten en supermarkten op transparant te zijn over wat de bond verkapte prijsverhogingen noemt.

Het laat volgens de Consumentenbond zien dat kopers deze gang van zaken oneerlijk vinden. “Als er extra inhoud in een verpakking zit, zetten fabrikanten dit wel groot op de verpakking. Dus ook bij een verminderde inhoud zouden fabrikanten iets op de verpakking moeten zetten”, aldus de Consumentenbond.

Foodwatch doet al tijden onderzoek naar de producten in de supermarkten en is een onlineprotestactie gestart.