Turkse economie hard gegroeid, maar vooruitzichten troebel

De economie van Turkije is in het laatste kwartaal van vorig jaar harder gegroeid dan verwacht, gedreven door een sterke stijging van de overheidsuitgaven en consumentenbestedingen. De economische vooruitzichten voor het komende jaar echter zijn vertroebeld na de verwoestende aardbevingen eerder deze maand.

De groei in het vierde kwartaal kwam uit op 3,5 procent op jaarbasis, boven de verwachtingen van economen. Kenners hielden in doorsnee rekening met een groei van nog geen 3 procent. De groeicijfers liggen politiek gevoelig in Turkije. President Recep Tayyip Erdogan geeft prioriteit aan economische groei, voorafgaand aan de algemene verkiezingen die in mei worden verwacht. Daarbij voert hij de wederopbouw na de aardbeving op om de populariteit van zijn partij te versterken, voordat de economie klappen krijgt van de bevingsschade.

De Wereldbank meldde maandag dat de schade door de aardbevingen in Turkije naar schatting meer dan 32 miljard euro bedraagt. Maar de daadwerkelijke kosten kunnen nog twee tot drie keer hoger uitvallen doordat het heropbouwen meer geld kost dan wat er aan woningen en infrastructuur verloren is gegaan.