Omzetspurt reisbranche in 2022 na dramatisch coronajaar 2021

De Nederlandse reisbranche zag de omzet in het vierde kwartaal van vorig jaar met 37 procent omhoog gaan. In heel 2022 schoot de omzet zelfs met ruim 74 procent omhoog, meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In 2021 waren de inkomsten van bedrijven in de reissector echter bijzonder laag als gevolg van strenge coronamaatregelen van de overheid.

Bedrijven in heel de zakelijke dienstverlening in Nederland zagen hun gemiddelde omzet in het vierde kwartaal met 13 procent stijgen. In heel 2022 bedroeg de groei ruim 18 procent. “Alle branches binnen de zakelijke dienstverlening zetten in 2022 meer om dan in 2021. In alle branches lag de omzet ook weer boven het pre-coronaniveau van 2019”, aldus het CBS.

Architectenbureaus bleven wat achter met een omzetstijging van 3,1 procent in het vierde kwartaal. Over heel 2022 bedroeg de groei slechts 1,2 procent.

Het statistiekbureau stelt ook vast dat het ondernemersvertrouwen in de zakelijke dienstverlening aan het begin van het eerste kwartaal van dit jaar is toegenomen tot 8,7, aanzienlijk hoger dan in het voorgaande kwartaal. “De afname van het vertrouwen in de tweede helft van 2022 heeft niet doorgezet in het eerste kwartaal”, constateert het CBS. Het ondernemersvertrouwen geeft de stemming van het Nederlandse niet-financiĆ«le bedrijfsleven weer.