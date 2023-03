Pensioenfondsen staan er beter voor dankzij hogere rente

De Nederlandse pensioenfondsen hebben hun financiële positie in februari verder verbeterd. Dit is te danken aan het oplopen van de rentes op de financiële markten, want de beurskoersen gingen door de economische zorgen in de wereld wel omlaag.

Dit constateert onderzoeksbureau Aon, dat daarvoor keek naar de dekkingsgraden van de fondsen. De graadmeter steeg gemiddeld naar 120 procent van 117 procent in januari. Dat betekent dat de fondsen voor elke euro aan toekomstige pensioenverplichtingen inmiddels 1,20 euro in kas hebben.

Februari stond op de financiële markten vooral in het teken van het beleid van centrale banken en de hoop van beleggers dat het tempo van renteverhogingen wat verlaagd zou worden. Door lenen duurder te maken proberen centrale banken de hoge inflatie te beteugelen. Maar voor de waardering van aandelen is een hogere rente juist ongunstig.

Beleggers waren in eerste instantie nog goed gemutst, maar de beleggingsresultaten verdwenen al snel door nieuwe economische data. De gegevens wakkerden de vrees aan dat centrale banken voorlopig nog wel even zullen doorgaan met het verhogen van de rente.

Vorig jaar kwamen de pensioenfondsen er ook al een stuk beter voor te staan. Dat was toen eveneens een gevolg van de hogere rente, waardoor hun financiële verplichtingen in berekeningen lager uitpakten. Tegelijkertijd gingen er vorig jaar vele miljarden euro’s pensioenvermogen verloren door de malaise op de financiële markten als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Veel fondsen kondigden afgelopen najaar al hun pensioenverhogingen aan voor dit jaar. Komend najaar wordt opnieuw bekeken of de pensioenen in 2024 nog zullen veranderen, of dat ze gelijkblijven. Daarover doen de fondsen voorlopig nog geen voorspellingen.