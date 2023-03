Prosus koploper in groene AEX, ASMI daalt na jaarcijfers

Prosus was woensdag de grote winnaar in de AEX-index op het Damrak. De techinvesteerder profiteerde van de sterke koerswinsten in de Chinese techsector, waarin het grote belangen heeft. ASMI moest het daarentegen ontgelden na publicatie van de jaarcijfers. De chiptoeleverancier is het afgelopen jaar opnieuw hard gegroeid, maar de verwachtingen voor dit jaar vielen wat tegen.

De algehele stemming op de aandelenmarkten was positief aan het begin van de nieuwe beursmaand. Een sterker dan verwachte toename van de bedrijvigheid in de Chinese industriesector zorgde voor optimisme over de heropening van de op een na grootste economie ter wereld, na het loslaten van het strenge coronabeleid.

De AEX noteerde in de ochtendhandel 0,7 procent hoger op 757,83 punten. De MidKap klom 0,2 procent tot 1018,96 punten. De beurzen in Frankfurt, Parijs en Londen wonnen tot 0,5 procent.

Prosus steeg bijna 6 procent, dankzij een koerssprong van 8 procent van het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent, waarin de techinvesteerder een groot belang heeft. Staalproducent ArcelorMittal profiteerde van het positieve nieuws over de Chinese economie en dikte ruim 3 procent aan.

ASMI sloot de rij in de AEX met een verlies van 3,5 procent. Volgens topman Benjamin Loh zag ASMI voor het zesde jaar op rij de opbrengsten met meer dan 10 procent toenemen. Vanwege de chiptekorten in de wereld en de grote investeringen van chipproducenten stroomden de orders binnen en groeide het orderboek tot een recordniveau. Het bedrijf verwacht echter dat de omzet in de tweede helft van 2023 lager uitkomt dan in de eerste zes maanden van het jaar.

In de MidKap zakte Just Eat Takeaway 2 procent. Het moederbedrijf van Thuisbezorgd.nl zag het nettoverlies vorig jaar flink oplopen tot 5,7 miljard euro vanwege forse afschrijvingen op de waarde van de overgenomen Amerikaanse maaltijdbezorger Grubhub. Over de voorgenomen verkoop van Grubhub meldde het bedrijf weinig nieuws.

Allfunds kelderde 13 procent. Het Spaanse investeringsplatform heeft het overnamebod van beursbedrijf Euronext afgewezen. Vorige week lekte uit dat de eigenaar van de beurzen in Amsterdam, Brussel en Parijs een verkennend bod van 5,5 miljard euro op Allfunds had uitgebracht. Volgens Allfunds is het ongevraagde bod “onvoldoende”. Euronext (plus 5 procent) liet op zijn beurt weten het bod te hebben ingetrokken.

De euro was 1,0638 dollar waard, tegenover 1,0600 een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 0,5 procent meer op 77,41 dollar per vat. Brentolie werd ook 0,5 procent duurder, op 83,89 dollar per vat.