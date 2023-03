Bron: Turkije wil speciaal fonds voor wederopbouw na aardbevingen

Turkije wil een speciaal fonds oprichten voor de wederopbouw van de gebieden die door de zware aardbevingen in het land zijn getroffen. Dat meldt een betrokken ambtenaar die anoniem wil blijven aan persbureau Bloomberg.

Het fonds moet het mogelijk maken om buiten de fiscale wet- en regelgeving steun te verlenen aan de wederopbouw in elf getroffen steden. President Recep Tayyip Erdogan had al beloofd ruim 400.000 woningen in het aardbevingsgebied te willen bouwen binnen een jaar tijd. Eerder schatte de Wereldbank de wederopbouwkosten op minimaal 35 miljard dollar.

Volgens de ambtenaar wordt het fonds binnen enkele dagen aangekondigd in het parlement. De Turkse minister van Financiƫn Nureddin Nebati zal de leiding krijgen. Erdogan zal bepalen hoeveel geld er uit de staatskas aangeboord zal worden en waarvoor dit zal worden gebruikt.