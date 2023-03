HDN: hypotheekmarkt trekt wat aan, vorige maand meer aanvragen

De hypotheekmarkt is in februari weer wat aangetrokken ten opzichte van de maand ervoor, meldt het Hypotheken Data Netwerk (HDN). In totaal werden ruim 31.500 hypotheken aangevraagd, ongeveer 6000 meer dan in januari. Toen werden ruim 25.000 aanvragen gedaan.

Afgelopen maanden ging het minder goed en de hypotheekmarkt zit volgens HDN dan ook “voorlopig in de lift. In december en november vorig jaar lag het aantal hypotheekaanvragen een stuk lager, met respectievelijk ruim 27.000 en 26.000 euro.

Afgelopen februari kregen ook starters weer meer een kans op de woningmarkt. In totaal werden 10.113 eerste hypotheken aangevraagd. Wel kregen zij minder hypotheek dan vorig jaar: 304.000 euro in plaats van 322.000.

Toch ligt het aantal fors lager dan vorig jaar februari. Toen werd volgens HDN een “absoluut record” verbroken, met meer dan 72.000 hypotheekaanvragen.