FNV wil dat overheid ingrijpt in cao-conflict streekvervoer

De overheid moet ingrijpen in het langslepende cao-conflict in het streekvervoer, vindt vakbond FNV. De vakbond roept zowel het kabinet als provinciale besturen op om tot een oplossing te komen.

Volgens FNV-bestuurder Marijn van der Gaag zijn werknemers in het streekvervoer mede overwerkt doordat aanbieders tijdens aanbestedingen beknibbelen op bijvoorbeeld pauzes of regelmatige roosters. Omdat de overheid met het systeem van aanbesteden is gekomen, houdt FNV hen mede verantwoordelijk.

Waar de overheden precies mee moeten komen, zei de vakbond niet. Financieel bijspringen zodat werkgevers de knelpunten kunnen wegnemen, is volgens Van der Gaag een optie. Ook voor andere idee├źn staat de vakbond open. “We willen linksom of rechtsom gewoon dat het wordt opgelost.”

Ook op 15 maart, de dag van de Provinciale Statenverkiezingen, staan stakingen gepland. Hier is veel kritiek op, aangezien het openbaar vervoer voor veel mensen noodzakelijk is om naar de stembus te kunnen. Dit is volgens Van der Gaag niet nodig, mits de overheid “als opdrachtgever zorgt dat werkgevers in het openbaar vervoer een leefbaar loon en normale werkdruk bieden”.

Het kabinet heeft tot dusver zich juist afzijdig gehouden. Staatssecretaris Vivianne Heijnen (Infrastructuur) heeft meermaals benadrukt dat het aan de werkgevers en werknemers is om eruit te komen. Daarin speelt het kabinet geen rol, zei ze bij herhaling. Wel hoopt ze dat de partijen er snel uitkomen, zodat de reiziger geen last meer heeft van stakingen.

In het streekvervoer wordt al langere tijd gestaakt voor een beter loon en betere werkomstandigheden. FNV, maar ook vakbond CNV, zeggen nog maanden langer te kunnen staken. Beide vakbonden zeggen dat hun stakingskassen nog lang niet leeg zijn. “We hebben diepe zakken”, klinkt het bij FNV.