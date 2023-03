Groningen en Friesland gaan week vol ov-stakingen tegemoet

Friesland en Groningen hebben volgende week iedere dag te maken met een staking in het openbaar vervoer. Maandag, woensdag en vrijdag staken buschauffeurs als onderdeel van een landelijke actie voor een nieuwe cao. De overige dagen doen machinisten en ander treinpersoneel mee aan stakingen op de regionale treinen van streekvervoerder Arriva.

Volgens Edwin Kuiper van vakbond FNV hebben werkgevers nog steeds geen goed bod gedaan voor de zogeheten cao Multimodaal. Dat is een kleinere collectieve overeenkomst voor ongeveer 1300 medewerkers van streekvervoerders die zowel trein- als busdiensten aanbieden.

Voor die kleinere cao voert personeel van vervoerder Arriva al actie op de landelijke stakingsdagen in Twente, Limburg en rond Dordrecht. Maar in de twee noordelijke provincies komen daar dus werkonderbrekingen bij buiten de landelijke stakingen om.

Kuiper zegt dat vooral de loonsverhoging in het tweede jaar waarin de cao zou gelden onder de maat was. Over het eerste jaar zouden de vakbonden en werkgevers al nader tot elkaar zijn gekomen. Volgens de FNV-bestuurder hebben werkgevers als Arriva en Keolis ook nog te weinig beloften gedaan om de werkdruk te verlagen.