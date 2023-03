Internationale treinen vallen volgende week uit om Franse staking

Mensen die volgende week met de trein naar het buitenland gaan, hebben mogelijk last van de grote landelijke staking in Frankrijk tegen de hervorming van het pensioenstelsel. Die vindt plaats op dinsdag onder treinpersoneel en werknemers in andere sectoren. Veel internationale treinen van en naar Frankrijk, België, Duitsland, Nederland en Engeland rijden daardoor niet op maandag, dinsdag en woensdag, meldt een woordvoerder van NS International.

In elk geval dertien treinen van Eurostar rijden dinsdag niet vanwege de staking. De hogesnelheidstreindienst rijdt doorgaans van en naar Amsterdam, Rotterdam, Londen, Brussel en Parijs. Ook veel treinen van Thalys tussen Nederland, Frankrijk, België en Duitsland rijden volgende week niet vanwege “sociale acties in Frankrijk en België”. Van maandagavond tot en met woensdag vallen bijna alle treinen uit of eindigen in Brussel in plaats van door te rijden naar Parijs.

Mensen met een kaartje voor een trein die niet rijdt kunnen hun reis gratis omboeken of annuleren, valt te lezen op de website van NS International. De woordvoerder zegt dat het spoorbedrijf reizigers op tijd informeert via de planner op de website en in de app en raadt reizigers aan om een ander vervoersmiddel te zoeken.

De staking is onderdeel van een landelijke stakingsdag in Frankrijk. De vakbonden hebben in een gezamenlijke verklaring gewaarschuwd “alle sectoren plat te leggen”. De Fransen staken tegen de geplande verhoging van de pensioenleeftijd van 62 naar 64 jaar. Eerdere demonstraties zorgden onder meer voor vertraagde en geannuleerde vluchten vanuit het vliegveld van Parijs.

Op vrijdag 3 maart staakt treinpersoneel in Duitsland. Daar hebben Nederlandse reizigers geen last van volgens de woordvoerder van NS International. “Personeel op de langeafstandstreinen van Deutsche Bahn (DB) staakt niet. Wel kunnen mensen te maken krijgen met stakingen van regionale vervoersbedrijven.” In meerdere deelstaten leggen mensen het werk neer voor een betere cao.