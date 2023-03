Tesla toont herstel op licht hoger Wall Street

Tesla toonde vrijdag wat herstel op de aandelenbeurs in New York en won ruim 1 procent. Volgens persbureau Bloomberg leverde de fabrikant van elektrische auto’s bij zijn fabriek in Shanghai in februari weer meer voertuigen af dan een jaar geleden, mede dankzij de prijsverlagingen van zijn modellen in China. Donderdag verloor Tesla nog bijna 6 procent na de presentatie van tegenvallende toekomstplannen door het bedrijf.

De algehele stemming op Wall Street bleef optimistisch. Donderdag trokken beleggers zich al op aan uitlatingen van Fed-bestuurder Raphael Bostic. De president van de Federal Reserve Bank of Atlanta verklaarde voorstander te zijn van kleine renteverhogingen van een kwart procentpunt. Fed-gouverneur Christopher Waller waarschuwde echter dat het uiteindelijke rentetarief mogelijk hoger zal uitvallen als de inflatie onvoldoende afkoelt.

De Dow-Jonesindex noteerde kort na aanvang van de handel 0,2 procent hoger op 33.078 punten. De brede S&P 500 steeg 0,5 procent tot 3999 punten en techbeurs Nasdaq won 0,6 procent tot 11.534 punten. De hoofdgraadmeters koersen daarmee af op een weekwinst.

Apple won bijna 2 procent. Analisten van Morgan Stanley verwachten dat het aandeel van de iPhone-maker met 20 procent zal stijgen. Procter & Gamble steeg 0,5 procent. Analisten van JPMorgan verhoogden het advies voor het levensmiddelenconcern, bekend van merken als Pampers, Gillette, Head & Shoulders.

Dell Technologies won 1 procent. De computerfabrikant, die in februari aankondigde duizenden werknemers te ontslaan, boekte in het laatste kwartaal van 2022 meer omzet en winst dan kenners hadden verwacht. De vooruitzichten van het bedrijf stelden echter teleur.

Hewlett Packard Enterprise dikte 1,4 procent aan. Het IT-bedrijf keerde terug naar winst in het afgelopen kwartaal, na een verlies een jaar eerder en gaf ook een positieve verwachting voor het huidige kwartaal af.

Silvergate Capital verloor nog eens 5 procent. Donderdag zag de cryptobank bijna 60 procent aan beurswaarde verdampen door zorgen over het voortbestaan van het bedrijf. Silvergate staat onder druk door de ineenstorting van cryptobeurs FTX, die heeft geleid tot een kapitaaluitstroom van miljarden dollars bij de cryptobank.

De euro was 1,0615 dollar waard, tegen 1,0593 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie kostte 1,5 procent minder op 77,03 dollar. Brentolie werd 1,5 procent goedkoper op 83,55 dollar per vat.