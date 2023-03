Europese winkels verkochten in januari iets meer

Europese winkels hebben in januari iets meer verkocht dat een maand eerder. Vooral eten, drinken en tabak vonden meer aftrek bij consumenten, terwijl er juist minder brandstof voor voertuigen werd verkocht. Dat meldt het Europese statistiekbureau Eurostat.

Het aantal verkochte producten door de Europese detailhandel steeg met 0,3 procent. Dat geldt volgens Eurostat voor zowel de Europese Unie als de eurozone, de landen waarmee met de euro wordt betaald. In december was daar juist nog sprake van een daling van respectievelijk 1,6 procent en 1,7 procent.

De sterkste stijging was te zien in Nederland, waar de verkoop met 4,9 procent toenam ten opzichte van december. Ons land wordt gevolgd door Luxemburg (plus 4,6 procent) en Sloveniƫ (plus 4,1 procent). In Oostenrijk ging het aantal verkochte producten het sterkst achteruit, met 9,8 procent.

Economen van ING geven aan dat een opleving na december te verwachten was, maar dat de stijging van 0,3 procent op maandbasis “zwak” is. Daardoor zal verdere groei gedurende het eerste kwartaal “een uitdaging” zijn. Wel lijkt de inflatiepiek achter de rug, hetgeen positief is voor de consument, aldus ING. Maar omdat de koopkracht nog altijd onder druk staat, “lijkt het er niet op dat er veel vaart zit in een snelle opleving in 2023”.