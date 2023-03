Duitsland zet in op waterstof voor minder afhankelijkheid fossiel

Duitsland, de grootste uitstoter van broeikasgassen in Europa, wil veel meer gaan inzetten op waterstof om minder afhankelijk te zijn van fossiele brandstoffen. Volgens de Duitse bondskanselier Olaf Scholz is de productie van waterstof een centrale pijler van de energietransitie in Duitsland, vooral voor de zware industrie.

“Waterstof kan en zal aardgas, olie en kolen vervangen, vooral in de industrie, de energiesector, maar ook in de lucht, over zee en in het zware transport”, zei Scholz dinsdag. Hij wil de productiecapaciteit van waterstof tegen 2030 uitbreiden tot 10 gigawatt aan zogeheten elektrolysecapaciteit, twee keer zoveel als oorspronkelijk gepland.

Duitsland wil tegen 2035 al zijn elektriciteitsbehoefte uit hernieuwbare bronnen halen. Het land gaat echter nog wel nieuwe gasgestookte elektriciteitscentrales met een capaciteit tot 21 gigawatt openen om aan de vraag te kunnen voldoen.