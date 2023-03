LEGO rekent op verdere groei verkopen met meer winkels in China

Speelgoedfabrikant LEGO heeft vorig jaar zijn verkopen opgevoerd dankzij de opening van meer winkels in China en een sterke vraag in West-Europa en Noord- en Zuid-Amerika. Het Deense familiebedrijf achter de gekleurde plastic bouwsteentjes rekent ook voor dit jaar op een verdere groei van de verkopen, mede door de uitbreiding van het aantal winkels in China.

Het bedrijf, dat wereldwijd ruim 27.000 mensen in dienst heeft, zag de omzet in 2022 met 17 procent stijgen tot bijna 65 miljard Deense kroon (zo’n 8,7 miljard euro). Vooral LEGO-speelgoed ge├»nspireerd op de filmreeks Star Wars en de Harry Potter-pakketten waren populair. Het bedrijf deed ook goede zaken met technisch LEGO.

In het afgelopen jaar opende het bedrijf 155 nieuwe winkels, waarmee het totaal op meer dan 900 uitkomt. LEGO is van plan om dit jaar nog eens 145 winkels te openen, voornamelijk in China. Dat zal volgens topman Niels Christiansen helpen om de verkopen dit jaar zo’n 6 tot 9 procent te laten groeien. “Na een paar buitengewone jaren zien we nu misschien een terugkeer naar een meer normale groei. Maar we geloven dat we de markt kunnen blijven overtreffen”, aldus de topman.

De bedrijfswinst steeg met 5 procent, na een sterke stijging van ruim 30 procent in 2021. LEGO verhoogde de prijzen van sommige producten in september, maar de verhoging was minder sterk dan de toename van de eigen kosten. De hoge omzetgroei heeft volgens topman Christiansen wel geholpen om de extra kosten voor transport, energie en grondstoffen te compenseren.

De topman gaf verder aan geen onmiddellijke plannen te hebben om de prijzen verder te verhogen. Hij hoopt namelijk dat de kosten voor transport en grondstoffen zullen dalen. Als onderdeel van de strategie om de productie dicht bij de belangrijkste afzetmarkten te plaatsen, is LEGO van plan om in 2024 en 2025 nieuwe fabrieken te openen in Vietnam en in de Amerikaanse staat Virginia.