Musk: verlieslatend Twitter speelt na maart weer quitte

Elon Musk verwacht dat het door hem gekochte socialmediaplatform Twitter tussen april en juni weer evenveel geld verdient als dat het uitgeeft. Nu geeft het door hem geleide bedrijf nog honderden miljoenen dollars meer uit dan er binnenkomen, onder andere doordat adverteerders Twitter links laten liggen na de overname vorig jaar.

Musk zei op een door zakenbank Morgan Stanley georganiseerde conferentie dat Twitter waarschijnlijk in het tweede kwartaal quitte kan spelen. Mogelijk zit er zelfs een positieve kasstroom in. Dat is nog iets anders dan een nettowinst, waarvoor ook nog rekening moet worden gehouden met afschrijvingen. Het door hem voor 44 miljard dollar gekochte bedrijf moest forse afschrijvingen doen, erkende de miljardair in een interview op het evenement.

Na de overname door Musk ontsloeg Twitter ruim de helft van de medewerkers. Ook daarna volgden ontslagrondes om kosten te besparen. Het vertrek van duizenden werknemers leidt tot zorgen over het vermogen van Twitter om de privacy en persoonsgegevens van gebruikers te beschermen.

Zo schrijft The Wall Street Journal dat marktwaakhond FTC interne documenten van Twitter heeft opgeÃĢist, omdat de toezichthouder bang is dat het bedrijf eerdere afspraken uit een schikking niet kan nakomen na de massaontslagen. Twitter trof die schikking van 150 miljoen dollar, vanwege vermeende privacyschendingen. De FTC wil volgens de zakenkrant ook Musk onder ede horen.