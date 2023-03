Belastingdienst heeft 2,2 miljoen aangiften binnen

Een week na de start van de aangifteperiode hebben al 2,2 miljoen burgers en ondernemers hun belastingaangifte gedaan. Dat zijn er 252.000 meer dan vorig jaar op hetzelfde tijdstip, meldt de Belastingdienst.

Particulieren en ondernemers die daarvoor een oproep ontvingen van de Belastingdienst, hebben van 1 maart tot 1 mei de tijd om hun aangifte over vorig jaar in te leveren. Zo’n 7 miljoen particulieren en 1,8 miljoen ondernemers kregen de afgelopen weken een brief met die oproep. Wie voor 1 april aangifte doet, krijgt vóór 1 juli bericht van de fiscus.

Helemaal probleemloos verliep het doen van de belastingaangifte op de eerste dag overigens niet. Mensen hadden de eerste dagen moeite met inloggen via DigiD. Het systeem raakte regelmatig overbelast. Het duurde zeker anderhalve dag voordat DigiD-beheerder Logius de storingen volledig had opgelost door de capaciteit geleidelijk te verhogen.