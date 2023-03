Passagiersvervoer luchthavens Europa nadert niveau pre-corona

De passagiersaantallen op Europese luchthavens zijn in januari flink gestegen vergeleken met een jaar eerder, geholpen door het sterke herstel van de luchtvaart na de coronapandemie. Volgens ACI Europe, de koepelorganisatie van luchthavens in Europa, komt het niveau van voor corona steeds meer in zicht.

De passagiersaantallen gingen in de eerste maand van dit jaar met 69 procent omhoog, vooral aangejaagd door fors meer reizigers op internationale routes (plus 85 procent). Bij het binnenlandse verkeer steeg het aantal reizigers met 35 procent. Alles bij elkaar ligt het passagiersverkeer nog wel 11 procent lager dan in januari 2019. Dat is wel een verbetering vergeleken met de min van 14 procent in december. ACI stelt dat het gaat om de beste maandelijkse prestatie sinds het herstel van de luchtvaart van de crisis.

ACI-directeur Olivier Jankovec spreekt dan ook van een goede start voor de Europese luchtvaart in 2023. Volgens hem is bij 42 procent van de Europese luchthavens inmiddels sprake van volledig herstel van de passagiersvolumes. Jankovec zegt dat de focus nu ligt op de drukke zomerperiode. Luchthavens hebben volgens hem extra voorbereidingen getroffen om de drukte het hoofd te bieden. Vorig jaar waren er nog grote problemen op veel Europese luchthavens door onder meer personeelstekorten.

Luchtvaartorganisatie IATA maakte bekend dat het herstel van de vraag naar vliegtickets doorzette in januari, al ligt die nog wel onder het niveau van voor corona. De wereldwijde vraag lag die maand op ruim 84 procent ten opzichte van januari 2019. IATA-topman Willie Walsh denkt dat dit jaar het herstel zal doorzetten, mede omdat reisbeperkingen voor reizigers uit China zijn opgeheven.