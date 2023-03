CPB gaat in op effecten inflatie op de portemonnee

Het Centraal Planbureau (CPB) maakt donderdagochtend zijn nieuwe ramingen over de economische ontwikkelingen dit en volgend jaar bekend. De belangrijke adviseur van de overheid gaat daarbij onder andere in op de mate waarin de prijzen blijven stijgen en de gevolgen hiervan voor onze portemonnee.

Vorig jaar werd getekend door de hoogste inflatie sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw. Dat was voor een groot deel te wijten aan de sterke stijging van de prijzen voor gas, elektriciteit en brandstoffen. Maar de effecten van die hoge energieprijzen sijpelen nu ook door naar andere producten en diensten, die zo ook in hoog tempo duurder worden. Dat geldt met name voor levensmiddelen.

In december waarschuwde het CPB nog dat de koopkracht van Nederlanders, dus hoeveel je daadwerkelijk kun kopen met je inkomen, blijft dalen in 2023. Dat zou gebeuren ondanks de miljarden die het kabinet uitgeeft aan het prijsplafond voor elektriciteit en gas. De vraag is of het CPB nog steeds van een dalende koopkracht uitgaat, en hoezeer die dan verandert. Daarnaast geeft het planbureau nieuwe prognoses voor onder andere de werkloosheid, overheidsfinanciën en de economische groei.