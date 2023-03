Omzetstijging van Nederlandse transportsector vlakt af

De omzetstijging van de Nederlandse transportsector is in het laatste kwartaal achtergebleven bij de rest van het jaar. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Volgens het statistiekbureau is daarvoor niet één oorzaak aan te wijzen, maar komt dit doordat de omzetstijging in meerdere transportmarkten minder groot is dan eerder.

In totaal steeg de omzet in de laatste drie maanden van 2022 met 11,4 procent op jaarbasis. In voorgaande kwartalen schommelde de omzetstijging nog rond de 30 procent.

Binnen de luchtvaartsector stegen de inkomsten het sterkst, met ruim 34 procent ten opzichte van dezelfde periode een jaar eerder. Die stijging komt volgens het CBS onder meer doordat in het vierde kwartaal van 2021 nog coronamaatregelen van kracht waren. Als gevolg daarvan kon de sector minder passagiers vervoeren. De stijging in het tweede en derde kwartaal was echter veel sterker, respectievelijk meer dan 123 procent en bijna 70 procent.

Ook de omzet van andere sectoren vlakte af, waaronder die van de zee- en kustvaart. Volgens het CBS komt dat mede doordat de prijzen die binnen de zeevaart worden gevraagd minder hard stegen dan in voorgaande maanden.

Het CBS heeft ook onderzocht wat de verwachtingen van ondernemers binnen de transportsector zijn voor dit jaar. Daaruit komt naar voren dat bijna 56 procent verwacht dat de omzet in het eerste kwartaal van dit jaar gelijk blijft. Daarentegen gaat 28 procent van de ondernemers uit van minder inkomsten.