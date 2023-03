Bitcoin kent slechtste week sinds val cryptobeurs FTX

Bitcoin is op weg om zijn slechtste week sinds november af te sluiten. Toen zorgde de val van cryptobeurs FTX voor veel onrust. Nu speelt mee dat hoge rentes risicovolle beleggingen minder aantrekkelijk maken. Daarnaast zijn er steeds meer signalen dat veel cryptomunten in de Verenigde Staten te maken krijgen met strengere regels, wat mogelijk ook de waarde drukt.

De meest verhandelde cryptomunt was vrijdagochtend zo’n 1,4 procent minder waard dan een dag eerder. Over de hele week gezien loopt het verlies voor de bitcoin op tot zo’n 11 procent. Dat zou de sterkste daling zijn sinds het bankroet van cryptobeurs FTX dit najaar bijna een kwart van de waarde van de bitcoin afhaalde. Ook de ether en de kleinere dogecoin verloren fors.

De cryptomunten behoren tot de meest risicovolle beleggingen. Die zijn minder aantrekkelijk als de rentes hoog zijn, en deze week werd het weer waarschijnlijker dat de kosten voor leningen harder en verder zullen stijgen door opmerkingen van de voorzitter van de Federal Reserve. Ook aandelen verloren om die reden aan waarde.

Maar bij cryptomunten speelt ook mee dat Silvergate Capital, een bekende bank voor digitale munten, deze week is gestopt met zijn activiteiten. Die beslissing volgde op aanhoudende financiƫle moeilijkheden als gevolg van de val van FTX.

Daarnaast neemt de druk van toezichthouders op de cryptobranche toe. De Securities and Exchange Commission (SEC), de waakhond voor beurshandel in de VS, vindt al langer dat veel digitale munten eigenlijk effecten zijn zoals aandelen of obligaties. Daarmee zou de regelgeving rond de crypto’s strenger worden waardoor ze moeilijker verhandelbaar worden. Een andere toezichthouder, van de staat New York, betoogde in een rechtszaak dat de op een na grootste cryptomunt ether een effect is.