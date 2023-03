Bloomberg: Biden wil export chipapparatuur China verder inperken

De Amerikaanse overheid wil de export naar China van apparatuur voor het vervaardigen van computerchips nog verder aan banden leggen. Ingewijden lieten aan persbureau Bloomberg weten dat de regering van president Biden Amerikaanse bedrijven al op de hoogte heeft gesteld. De nieuwe regels zouden volgende maand al aangekondigd kunnen worden, maar zeker voor de zomer.

Door de nieuwe regels zouden twee keer zoveel soorten chipmachines aan China geleverd mogen worden. Voor bedrijven als Applied Materials, KLA en Lam Research zorgt dat voor een verdere inperking van de mogelijkheden om zaken met China te doen. Maar ook voor ASML zouden er weer strengere maatregelen kunnen komen, want de VS willen hun regels afstemmen met Nederland en Japan. Beide landen zijn belangrijk in de productie van chipmachines waarbij ASML de grootste partij is.

Zelfs als Den Haag en Tokio niet mee willen doen, zal de VS strengere regels doorzetten. Nederland bevestigde deze week dat er strengere regels komen voor ASML waardoor dat bedrijf ook sommige apparaten van de vorige generatie niet meer aan China kan leveren. De geavanceerdste chipmachines van ASML mochten al niet naar China.

Zonder geavanceerde chipmachines kan China niet de allersnelste chips maken. De VS willen daarmee voorkomen dat het afhankelijk wordt van het Aziatische land. Tegelijkertijd moeten de maatregelen ervoor zorgen dat China niet in staat is steeds modernere wapens te ontwikkelen.