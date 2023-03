EU moet volgens principeovereenkomst 12 procent energie besparen

De landen van de Europese Unie moeten in 2030 samen 11,7 procent minder energie verbruiken dan ze dachten te verbruiken in dat jaar. Dat staat in een principeafspraak tussen vertegenwoordigers van het Europees Parlement en de Europese Raad.

Het besparingsdoel is nodig om de klimaatdoelstellingen van de EU te behalen, schrijft de Europese Raad. Zo wil het landenblok de uitstoot van broeikasgassen in 2030 met 55 procent hebben verlaagd in vergelijking met 1990. Twintig jaar later wil de EU per saldo geen broeikasgassen meer uitstoten. Daarnaast helpt energiebesparing de afhankelijkheid van fossiele brandstoffen uit het buitenland, zoals gas en olie uit Rusland, te verminderen.

Het maximale verbruik van de 27 lidstaten mag in 2030 uitkomen op een hoeveelheid energie die gelijkstaat aan 763 miljoen ton olie. Als ook de energie wordt meegeteld die opgaat tijdens de productie van bijvoorbeeld elektriciteit, is de bovengrens het equivalent van 993 miljoen ton olie.

De voorlopige overeenkomst moet nog worden goedgekeurd door de Europese Raad, waarin regeringsleiders van de EU-landen zijn vertegenwoordigd. Ook het Europees Parlement moet nog definitief instemmen met de afspraken voor energiebesparing.