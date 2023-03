Tweede grote banenreductie bij Ford in nog geen maand tijd

Autofabrikant Ford kondigt voor de tweede keer in nog geen maand een grote banenreductie aan in Europa. Het Amerikaanse concern gaat 1100 arbeidsplaatsen te schrappen in Spanje. Recent werden al duizenden ontslagen aangekondigd in Duitsland en het Verenigd Koninkrijk.

De ingreep in Spanje is het gevolg van de geplande stopzetting in april van de productie van de S-Max- en Galaxy-modellen in de Ford-fabriek in Almussafes, ten zuiden van Valencia. Momenteel werken er nog 5800 arbeiders in de fabriek, die in 1976 werd geopend.

In februari zei Ford al de komende drie jaar een streep te zetten door 3800 banen in Europa. Daarvan verdwijnen er 2300 in Duitsland en nog eens 1300 in het Verenigd Koninkrijk. De overige tweehonderd banen worden in andere landen geschrapt. Het gaat daarbij zowel om technische als administratieve banen.

Verschillende grote Amerikaanse bedrijven hebben de laatste tijd al laten weten veel mensen te gaan ontslaan om te bezuinigen. Onder meer Microsoft en Google-moeder Alphabet zagen zich hiertoe genoodzaakt vanwege de verslechterde economische situatie.

Bij Ford speelt ook mee dat het bedrijf momenteel in rap tempo aan het omschakelen is naar het maken van elektrische auto’s. Die hebben minder onderdelen waardoor er straks minder werk is om onderdelen te ontwikkelen. Ford is volgens kenners relatief laat met de omschakeling begonnen. Maar het streven van het bedrijf is wel om vanaf 2030 alleen nog maar elektrische auto’s te verkopen in de Europese Unie.

In heel Europa had Ford begin dit jaar zo’n 45.000 werknemers. De afgelopen jaren is Ford al veel kleiner geworden in dit deel van de wereld. Het bedrijf besloot hier veel minder verschillende auto’s te gaan aanbieden en zette in 2019 ook al een streep door 12.000 functies. Toen verdwenen er meer dan 5000 banen in Duitsland en werd ook in Rusland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk flink gesneden.