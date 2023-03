Amerikaanse president wil strengere regels voor banken

De Amerikaanse president Joe Biden wil dat er strengere regels komen voor banken en dit zal hij ook vragen aan het Congres en toezichthouders in Washington. Biden heeft dat maandag gezegd om het grote publiek gerust te stellen, naar aanleiding van de recente chaos in het Amerikaanse bankensysteem en de vrees dat een nieuwe bankencrisis zou kunnen ontstaan.

“Amerikanen kunnen erop vertrouwen dat het banksysteem veilig is, uw deposito’s zullen er zijn wanneer u ze nodig heeft”, benadrukte Biden in een toespraak vanuit het Witte Huis.

In de Amerikaanse bankensector is grote onrust ontstaan door het omvallen van Silicon Valley Bank (SVB) en Signature Bank. De autoriteiten hebben stappen genomen om rekeninghouders toegang te geven tot hun tegoeden bij de banken.

Volgens Biden is het belangrijk om te zorgen dat de problemen niet nogmaals terugkomen. “We zullen hier niet stoppen, we zullen alles doen wat nodig is.” De verantwoordelijke bestuurders van de banken in kwestie zullen worden ontslagen, merkte Biden daarbij op.

De president wees er verder op dat investeerders in de banken wel de gevolgen zullen merken van de faillissementen. Zij namen immers zelf het risico om in de banken te beleggen. “Zo werkt het kapitalisme”, aldus Biden.