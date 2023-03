Kredietbeoordelaar somberder over volledige bankensector VS

De vooruitzichten voor de gehele bankensector van de Verenigde Staten zijn verslechterd, zegt kredietbeoordelaar Moody’s. Het afgelopen weekend vielen twee banken om, Silicon Valley Bank en Signature Bank, doordat klanten uit vrees hun geld weghaalden. Volgens Moody’s kunnen ook andere banken last krijgen van klanten die hun tegoeden liever ergens anders stallen.

Het vooruitzicht voor het Amerikaanse bankenstelsel is volgens Moody’s nu “negatief”, terwijl dat eerder “stabiel” was. Dit betekent dat een afwaardering van de kredietwaardigheid binnen afzienbare tijd waarschijnlijk is.

De centralebankenkoepel van de Verenigde Staten, de Federal Reserve, stelde na de onrust rond Amerikaanse banken wel noodleningen beschikbaar tegen bepaalde obligaties als onderpand. Maar volgens Moody’s zijn de risico’s daarmee nog niet geweken. Die zijn vooral groot voor banken die veel geld hebben gestoken in obligaties die door hogere rentes in waarde zijn gedaald. Ook als er veel zakelijke klanten zijn of rekeninghouders van wie grote delen van de tegoeden onverzekerd zijn, kan dat de banken onder druk zetten omdat ze hun geld uit voorzorg weghalen.

Silicon Valley Bank ging vrijdag failliet nadat een bankrun was ontstaan, waarbij rekeninghouders zo’n 45 miljard aan tegoeden weghaalden. De controle over Signature Bank in New York werd zondag overgenomen door de overheid omdat klanten ook hier in groten getale tegoeden kwamen opeisen. De financieel toezichthouder van de staat New York verklaarde daarnaast het vertrouwen in bestuurders van Signature Bank verloren te hebben, omdat ze niet in staat zouden zijn geweest betrouwbare gegevens te delen.