Krant: Credit Suisse vroeg centrale bank om publieke steun

Credit Suisse heeft de Zwitserse centrale bank verzocht om publiekelijk steun te betuigen aan het financiële concern. Dat meldt de Britse zakenkrant Financial Times (FT) op basis van ingewijden. Aandelen van de op één na grootste kredietverstrekker van Zwitserland kregen woensdag een zware klap te verwerken nadat de grootste aandeelhouder van de bank had aangegeven geen extra kapitaal in Credit Suisse te willen steken.

Credit Suisse heeft volgens FT ook aan de Zwitserse financieel toezichthouder Finma gevraagd om een openbare blijk van vertrouwen te geven. Beide organisaties hebben nog geen openbare verklaring afgegeven over de onrust rond de bank.

De Zwitserse centrale bank en Credit Suisse wilden niet ingaan op vragen van FT. Finma was volgens de krant niet direct bereikbaar voor commentaar.

Credit Suisse verloor woensdag in de namiddag ongeveer een vijfde van zijn beurswaarde. Ook andere banken in Europa zakten hard weg. De onrust volgt ook op het faillissement van twee banken in de Verenigde Staten afgelopen weekend, Silicon Valley Bank en Signature Bank.