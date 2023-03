Media: speciaal overleg Zwitserse regering over Credit Suisse

De Zwitserse regering gaat donderdag speciaal overleg houden over de onrust rond Credit Suisse. Dat meldde het Zwitserse persbureau ATS op basis van bronnen. Eigenlijk zou de Bondsraad vrijdag een geplande bijeenkomst hebben, maar dat wordt nu naar voren gehaald vanwege de onrust rond de tweede bank van Zwitserland.

Volgens ATS is het niet duidelijk wat voor beslissingen bij dat overleg genomen kunnen worden. Het aandeel Credit Suisse ging woensdag hard omlaag op de beurs in Zürich door zorgen bij beleggers over de financiële stabiliteit van de bank. De Zwitserse centrale bank beloofde later Credit Suisse te zullen steunen. De bank gaat daarbij maximaal 50 miljard Zwitserse frank (50,6 miljard euro) lenen van de centrale bank. Dat nieuws zorgde donderdag voor opluchting bij beleggers, want het aandeel Credit Suisse ging sterk omhoog.

Voorzitter Paschal Donohoe van de Eurogroep, de groep van ministers van Financiën van de eurolanden, verklaarde donderdag tegen de Duitse krant Frankfurter Allgemeine Zeitung vertrouwen te hebben dat de Europese banken in staat zullen zijn de onrust door Credit Suisse te doorstaan. Volgens hem zijn de buffers van banken sterk en is er geen sprake van “zelfgenoegzaamheid” als het gaat om risico’s voor de financiële sector. Ook zijn banken voorbereid op verdere renteverhogingen door centrale banken, aldus Donohoe.