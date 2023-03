Tata gaat voor het laatst oude hoogoven grootscheeps aanpakken

Voor de laatste keer gaat Tata Steel IJmuiden een oude hoogoven uitgebreid moderniseren en renoveren. Het staalbedrijf noemt het een “unieke gebeurtenis”. Het werk aan hoogoven 6, die is gebouwd in 1967, gaat vijf maanden duren. In die tijd ligt de installatie volledig stil.

Dat dit het laatste project van zijn soort moet worden, heeft alles te maken met het Groen Staal-plan van de grote staalfabrikant. Het bedrijf, dat nu nog draait op vervuilende steenkool en daardoor de grootste CO2-uitstoot van alle industriƫle bedrijven in Nederland veroorzaakt, heeft grote ambities om de komende jaren over te stappen op schone waterstof.

“Dat betekent dat we in de nabije toekomst afscheid gaan nemen van de hoogovens”, zegt managing director Tom Eussen. Dat afscheid gebeurt gestaag: het bedrijf verwacht in 2030 een eerste hoogoven buiten bedrijf te stellen, omdat rond die tijd ook de eerste nieuwe installaties moeten gaan draaien. Hoogoven 6, die vanaf 4 april onder handen wordt genomen, zal naar verwachting ongeveer tot 2035 meegaan.

In de hoogoven worden onder meer extra afzuigkappen geplaatst, waardoor een stuk minder stof zal vrijkomen volgens het bedrijf. Ook worden besturingssystemen en vuurvaste materialen, die temperaturen tot 1500 graden te verduren kunnen krijgen, vervangen.

Het werk aan de hoogoven is “een enorm project waar veel bij komt kijken”, aldus Tata Steel. Alleen al de voorbereidingen namen veel tijd in beslag. Tijdens het hoogtepunt van de werkzaamheden zullen zo’n duizend mensen meer aan het werk zijn op het terrein dan normaal. Het werk gaat 24 uur per dag en zeven dagen per week door.

Hoogoven 6 in Velsen-Noord is 125 meter hoog en produceert ongeveer 40 procent van al het ruwijzer, dat daarna nog bewerkingen moet ondergaan. De laatste keer dat hij lange tijd stilstond voor onderhoud was in 1985. Om het bedrijf voor te bereiden op de maanden van stilstand, is de afgelopen tijd flink extra geproduceerd. Tata zegt op die manier aan de vraag naar staal te kunnen blijven voldoen.