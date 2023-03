Centrale banken komen met extra leenmogelijkheden voor banken

De Europese Centrale Bank (ECB), de Federal Reserve en vier andere centrale banken zorgen de komende tijd voor extra leenmogelijkheden voor banken. Daarmee willen ze zorgen dat die banken over voldoende geld beschikken als klanten in economisch onzekere tijden meer geld willen opnemen. De stap, die enkele uren na de overname van het geplaagde Credit Suisse door UBS werd aangekondigd, moet zorgen bij klanten en investeerders wegnemen.

De ECB, de Fed en de centrale banken van Zwitserland, het Verenigd Koninkrijk, Japan en Canada bieden tot zeker eind april dagelijks zogenoemde swap lines aan. Tot nu toe gebeurde dat een keer in de week. De centrale banken noemen die swap lines in een gezamenlijke verklaring “een belangrijke noodmaatregel voor liquiditeit” waarmee krapte op de wereldwijde markten kan worden aangepakt. Door extra geld beschikbaar te stellen willen de centrale banken voorkomen dat banken minder leningen verstrekken aan bedrijven en huishoudens.

Bij de Amerikaanse Silicon Valley Bank was een gebrek aan direct beschikbaar geld een van de redenen voor de bankrun die tot het omvallen van de bank leidde. De bank had een groot deel van zijn geld vastzitten in financiƫle producten die langer vastgehouden moeten worden. Ook de reddingsactie voor Credit Suisse kan er bij andere banken toe leiden dat ze minder geld hebben, omdat aandelen in Credit Suisse of andere financiƫle producten die aan die bank gelinkt zijn minder waard zijn geworden.