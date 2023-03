Rentebesluit Fed centraal in wederom spannende beursweek

Beurzen wereldwijd kijken deze week met spanning uit naar de beleidsvergadering van de Amerikaanse Federal Reserve op woensdag. Daarna wordt bekendgemaakt in hoeverre de rente opnieuw wordt verhoogd. Het is voor beleggers nog allerminst zeker met welke stap dit gebeurt, na de onrust in de bankensector van de afgelopen weken. Ook is het de vraag in hoeverre de rust op de aandelenbeurzen deze week terugkeert.

Beleggers hopen dat de Amerikaanse centrale bank de rente minder sterk zal verhogen om zo de kalmte in de financiƫle sector te bewaren. Daar ontstond afgelopen week onrust na het omvallen van de Silicon Valley Bank (SVB) en de Signature Bank. Die banken waren onder meer in de problemen gekomen doordat de rente in de VS de laatste tijd hard is opgelopen. Centrale banken verhogen de rentes om de inflatie te beteugelen.

Fed-voorzitter Jerome Powell heeft eerder al aangegeven dat de strijd tegen de hoge inflatie nog niet gestreden is. Daarbij zou hij bereid zijn de rente sneller te verhogen als dat nodig is. Maar veel kenners houden rekening met een kleine verhoging van een kwart procentpunt. Zakenbank Goldman Sachs meldde vorige week te verwachten dat de Fed helemaal zal afzien van een verhoging. De centrale bank zou daarmee wel een signaal afgeven dat de problemen in de bankensector een groter gevaar vormen voor de economie dan de hoge inflatie.

Op de Europese beurzen wordt de situatie bij het Zwitserse Credit Suisse nauwlettend in de gaten gehouden. Die bank kwam in de problemen door het omvallen van verschillende regionale banken in de VS. Achter de schermen werd zaterdag en zondag gepraat over een overname. De grootste bank van Zwitserland UBS, die wordt geleid door voormalig ING-topman Ralph Hamers, lijkt de grootste kanshebber. De Zwitserse regering wil de deal snel rond hebben, om zo de rust op de aandelenbeurzen terug te laten keren.

Naast het rentebesluit van de Fed, maken donderdag de Bank of England en de Turkse centrale bank bekend in hoeverre zij hun rente aanpassen. Verder krijgen beleggers een trits aan macro-economische cijfers te verwerken, waaronder de steunaanvragen in de VS en het consumentenvertrouwen voor Nederland en de Europese Unie. Slechts enkele bedrijven publiceren deze week cijfers, waaronder sportmerk Nike, internet- en gamebedrijf Tencent en het Duitse energiebedrijf RWE.

ABN AMRO wordt aan de beurs in Amsterdam vanaf maandag weer verhandeld in de AEX, de index van de 25 grootste fondsen op het Damrak. Twee jaar geleden degradeerde de bank nog uit die graadmeter. Ook verzekeraar ASR keert terug in de lijst, waarvan beursuitbater Euronext om de zoveel tijd de samenstelling herziet.