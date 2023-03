Vakbond: Britse oliewerkers boorplatformen Noordzee gaan staken

Britse werknemers op olie- en gasboorplatformen in de Noordzee gaan staken voor meer loon en betere arbeidsvoorwaarden. Dat maakte de vakbond Unite bekend. Volgens de bond zullen ongeveer 1400 leden meedoen aan de acties die plaatsvinden tussen maart en juni. Exacte data werden niet gemeld.

Unite zegt dat olie- en gasbedrijven in de Noordzee enorme winsten boeken, maar dat het personeel op booreilanden geen eerlijk deel van die winsten krijgt. Volgens de bond zullen bedrijven als BP, Shell en TotalEnergies te maken krijgen met acties. “Unite zal deze leden in elke stap ondersteunen in hun strijd voor hoger loon en betere arbeidsvoorwaarden”, aldus secretaris-generaal Sharon Graham van de bond.

Milieuorganisatie Greenpeace zei begrip te hebben voor de staking van de oliewerkers. Volgens Greenpeace krijgen zij namelijk niks extra, terwijl topbestuurders en aandeelhouders van oliebedrijven tientallen miljarden hebben “binnengeharkt” het afgelopen jaar.

Het Verenigd Koninkrijk gaat al langer gebukt onder een golf van stakingen in verschillende sectoren van de economie om zo hoger loon af te dwingen vanwege de sterk gestegen kosten voor levensonderhoud.