Bloomberg: VS pakken uitbreiding chipbedrijven in China aan

De Verenigde Staten gaan de groeimogelijkheden van chipbedrijven in China beperken, meldt persbureau Bloomberg op basis van ingewijden. De Amerikanen zijn al langer bezig met het afknijpen van de levering van hoogwaardige technologie aan het Aziatische land, om te voorkomen dat die voor militaire doeleinden kan worden gebruikt.

Chipbedrijven die gebruikmaken van overheidssteun om de halfgeleidersector van de VS te versterken, zouden volgens nieuwe richtlijnen hun productie in China met slechts 5 procent mogen uitbreiden voor geavanceerdere chips. Bij oudere technologie mag de productie met maximaal 10 procent uitbreiden, zeggen de bronnen bij het Amerikaanse ministerie voor Handel.

Dat ministerie, dat de subsidies uitdeelt, stelt volgens Bloomberg ook een bovengrens in van 100.000 dollar die bedrijven mogen investeren in hoogwaardige productiecapaciteit in China. Die grens is snel bereikt bij de aanschaf van chipmachines, die al gauw tientallen miljoenen euro’s kosten.

Onlangs bereikten de VS, Nederland en Japan een akkoord over de verdere beperking van de export van geavanceerdere chipmachines naar China. Het in Veldhoven gevestigde ASML kan daardoor nog minder versies van zijn chipmachines exporteren naar het land dan voorheen.