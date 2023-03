Brussel verdenkt energiedrankjesbedrijf van marktmanipulatie

De Europese Commissie heeft onaangekondigde inspecties uitgevoerd bij een fabrikant van energiedrankjes. Het bedrijf, dat in meerdere EU-landen actief is, wordt verdacht van het manipuleren van de markt. Mogelijk heeft het misbruik gemaakt van een machtige positie op die markt of heeft het verboden prijsafspraken gemaakt met concurrenten, zegt de commissie.

Om welke onderneming het gaat en in welke landen zij opereert laat de commissie, naar goed gebruik, nog in het midden. Een onaangekondigde inspectie is een van de eerste stappen in een onderzoek naar schendingen van de concurrentieregels. De schuld van het bedrijf staat nog niet vast. Maar als het bedrijf inderdaad de mededingingsregels heeft overtreden, moet het vrezen voor een hoge boete.

Medewerkers van de commissie voerden de inspecties van maandag samen uit met de nationale toezichthouders.