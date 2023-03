Goede doelen en verenigingen vanaf juni weer welkom bij ING

Verenigingen en stichtingen, waaronder goede doelen, zijn vanaf juni weer welkom bij ING. In augustus besloot de bank dat ze voorlopig geen nieuwe rekeningen meer konden openen omdat er niet voldoende personeel was om het daarvoor vereiste klantonderzoek te doen. Dat zou bij “deze complexe rechtsvormen” volgens ING meer werk zijn dan bij bedrijven of particulieren.

Maar inmiddels heeft ING maatregelen genomen. “Allereerst hielp de tijdelijke stop in het verkorten van de doorlooptijden van bestaande klantonderzoeken bij verenigingen en stichtingen”, legt een woordvoerster van de bank uit. Daarnaast heeft ING nieuwe krachten kunnen inwerken op de afdeling die zich bezighoudt met het checken van klanten en in de gaten houden van transacties.

ING had eigenlijk gehoopt dat verenigingen en stichtingen in het eerste kwartaal van dit jaar weer klant konden worden. “Helaas hebben we meer tijd nodig gehad om de maatregelen door te voeren”, aldus de zegsvrouw.

Brancheorganisaties voor goede doelen reageerden in augustus nog “zeer teleurgesteld” over de aankondiging van ING. De Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF) benadrukte daarbij de belangrijke rol die goede doelen hebben en riep ING dan ook op “zo spoedig mogelijk op dit besluit terug te komen”.

Dat banken de laatste jaren meer doen aan het controleren van klanten en tegengaan van witwassen, is omdat daar vanuit de autoriteiten strenger op wordt toegezien. In 2018 trof ING nog een schikking met het Openbaar Ministerie van 775 miljoen euro, wegens “ernstige nalatigheid”. De bank had niet voorkomen dat rekeningen jarenlang konden worden gebruikt bij witwassen.