Kort geding luchtvaart tegen Staat moet krimp Schiphol voorkomen

De Staat moet dinsdag in de rechtbank in Haarlem uitleg geven over de voorgenomen krimp van luchthaven Schiphol. De luchtvaartbranche heeft een kort geding aangespannen om het plan van tafel te vegen om het aantal vluchten per jaar te verlagen van 500.000 naar 460.000. KLM Groep is initiatiefnemer van het kort geding.

Het bedrijf, waar ook Transavia, Martinair en KLM Cityhopper onder vallen, is goed voor 60 procent van de luchtvaart vanaf Schiphol. Ook TUI, Corendon, KLM-partner Delta Air Lines en de Britse budgetluchtvaartmaatschappij easyJet hebben zich bij het initiatief aangesloten. De luchtvaartmaatschappijen willen dat de overheid eerst naar minder drastische manieren kijkt om geluidsoverlast en vervuiling te beperken en claimen dat dit volgens internationale afspraken ook moet.

Topvrouw van KLM Marjan Rintel liet eerder al weten de doelstellingen voor minder geluid en CO2 te “omarmen”. Maar vlootvernieuwing en de inkoop van duurzame luchtvaartbrandstof leiden volgens haar tot “meer resultaat op het gebied van geluid en klimaat, terwijl het netwerk van 170 bestemmingen wereldwijd in stand kan worden gehouden”. Die plannen kregen echter nul op het rekest van de Staat, waardoor KLM zich genoodzaakt zag naar de rechter te stappen.

De branchevereniging voor in Nederland actieve luchtvaartbedrijven BARIN ondersteunt de gang naar de rechter eveneens, net als brancheverenigingen Airlines for Europe (A4E) en de European Regions Airline Association (ERA). De internationale luchtvaartbranchevereniging IATA kondigde samen met een groep andere luchtvaartmaatschappijen ook een kort geding aan, maar de twee zaken zijn samengevoegd..

De overheid staat er in die procedures niet helemaal alleen voor. Een groep omwonenden van Schiphol, verenigd in de stichting Recht op Bescherming tegen Vliegtuighinder (RBV), is door de voorzieningenrechter als belanghebbende partij toegelaten. Zij scharen zich achter de Staat en het plan om het aantal vluchten te verminderen.