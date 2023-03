TotalEnergies scherpt CO2-doelen aan, milieuorganisaties kritisch

Olie- en gasconcern TotalEnergies heeft zijn doelen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen aangescherpt. De uitstoot van alle verkochte olieproducten moet over twee jaar met 30 procent zijn gedaald ten opzichte van 2015. Eerder gold die doelstelling nog voor 2030. Milieuorganisatie Greenpeace blijft sceptisch.

Ook de totale uitstoot van de eigen installaties en de energie die TotalEnergies zelf inkoopt mag in 2025 niet boven de 38 miljoen ton CO2 uitkomen, terwijl het bedrijf eerst 40 miljoen ton CO2 als bovengrens voor dat jaar had gesteld. In 2021 lukte het TotalEnergies al om onder die nieuwe grens voor CO2-uitstoot te blijven.

TotalEnergies wil in 2050 per saldo helemaal geen broeikasgassen meer uitstoten. Maar in de tussenliggende periode ziet het bedrijf een grote rol weggelegd voor aardgas en vooral vloeibaar gemaakt aardgas (lng). Die brandstof stoot bij verbranding namelijk minder CO2 uit dan olieproducten, zoals benzine of diesel, of steenkool.

Greenpeace wijst in een reactie dan ook op de veel grotere investeringen die TotalEnergies voorlopig doet in fossiele energie dan in hernieuwbare energie. TotalEnergies verhoogt zijn investeringen in schonere energiebronnen met 1 miljard dollar tot een totaal van 5 miljard dollar in 2023. Dit terwijl het totale investeringspakket tussen de 16 miljard en 18 miljard dollar ligt.

Ook na 2030 investeert TotalEnergies zo’n 30 procent van het budget in nieuwe olie- en gasprojecten. Een derde van alle investeringen gaat naar energiebronnen die weinig CO2 uitstoten en de rest naar onderhoud van bestaande fossiele projecten.

Greenpeace noemt de aankondiging van TotalEnergies “greenwashing”. “Ondanks de inspanningen om zijn klimaatstrategie aan te prijzen, blijft het overgrote deel van de investeringen van TotalEnergies tussen 2023 en 2030 voornamelijk gericht op fossiele energie”, stelt de milieuorganisatie. Een andere milieuorganisatie, Reclaim Finance, roept beleggers op het bedrijf op de vingers te tikken vanwege “dit onvolledige plan”. Dat zou niet in lijn zijn met het doel om de opwarming van de aarde te beperken tot 1,5 graad Celsius in vergelijking met het einde van de negentiende eeuw.