Beleggers op Damrak wachten op rentebesluit Federal Reserve

Beleggers op de Amsterdamse beurs kijken woensdag vooral uit naar het rentebesluit van de Federal Reserve. De Amerikaanse centrale bank zal de rente in de Verenigde Staten waarschijnlijk verder opschroeven in de strijd tegen de hardnekkige inflatie. Wel wordt verwacht dat de Fed de rente wat minder agressief zal verhogen dan eerder werd voorzien om de kalmte in de bankensector te bewaren. Het rentebesluit wordt pas na sluiting van de Europese beurshandel bekendgemaakt.

In afwachting van het Fed-besluit lijkt de AEX-index op Beursplein 5 licht hoger te openen. Ook de andere Europese beurzen zullen naar verwachting met kleine plussen beginnen. De Aziatische aandelenmarkten gingen woensdag verder omhoog. In Tokio, waar beleggers terugkeerden na een vrije dag, maakte de Nikkei een inhaalslag en sloot 1,9 procent hoger. Vooral de Japanse banken toonden daarbij herstel. De Hang Seng-index in Hongkong noteerde tussentijds 1,7 procent in de plus onder aanvoering van de banken en Chinese techbedrijven.

Op het Damrak kwam Avantium nog met jaarcijfers. Het chemiebedrijf wist de omzet in 2022 met ruim 60 procent op te voeren. Het jaarverlies van het bedrijf liep wel op tot ruim 31 miljoen euro. Dat kwam vooral door de start van de bouw van de fabriek voor de productie van plantaardige plastics in Delfzijl, die in het eerste kwartaal van 2024 klaar moet zijn. Avantium kondigde tevens aan het Deense Kvadrat als nieuwe klant te hebben binnengehaald voor die fabriek.

Basic-Fit zal mogelijk profiteren van een positief rapport van Berenberg. De analisten van de Duitse investeringsbank schroefden daarin het koersdoel voor de fitnessketen op.

Ook Just Eat Takeaway staat in de belangstelling. Het maaltijdbezorgbedrijf gaat ongeveer 1700 banen schrappen in het Verenigd Koninkrijk. Vooral maaltijdbezorgers bij de Britse dienst Just Eat worden getroffen, maar ook zo’n 170 kantoorbanen verdwijnen. De beslissing in het Verenigd Koninkrijk heeft geen impact op de banen van de duizenden bezorgers die de Nederlandse dochteronderneming Thuisbezorgd.nl zelf in dienst heeft.

De Europese beurzen wisten dinsdag verder te herstellen. De AEX eindigde 1 procent hoger op 736,18 punten en de graadmeters in Frankfurt, Parijs en Londen stegen tot 1,8 procent. Op Wall Street sloot de Dow-Jonesindex 1 procent in de plus op 32.560,60 punten. De brede S&P 500 won 1,3 procent en techbeurs Nasdaq klom 1,6 procent.

De euro was 1,0766 dollar waard, tegen 1,0768 dollar een dag eerder. Een vat Amerikaanse olie daalde 0,8 procent in prijs tot 69,12 dollar. Brentolie werd ook 0,8 procent goedkoper, op 74,75 dollar per vat.