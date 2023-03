Chinees internetbedrijf Tencent weet omzetdaling te keren

Het Chinese internet- en gamebedrijf Tencent heeft in het vierde kwartaal de omzet weer licht zien groeien, na twee kwartalen van krimp op rij. Over het hele jaar zag de Chinese marktleider op het gebied van games en sociale media de omzet wel dalen. Dat kwam vooral door de strengere regelgeving van de Chinese overheid om gameverslaving onder jongeren aan te pakken.

Tencent is de grootste uitgever van computerspellen ter wereld en bezit de superapp WeChat, waarmee gebruikers allerlei zaken van bankieren tot shoppen kunnen regelen. Door de strengere regelgeving kreeg het bedrijf lange tijd geen vergunningen om nieuwe spellen op de markt te brengen. Inmiddels is de regelgeving weer wat versoepeld en geven de Chinese autoriteiten meer licenties af voor nieuwe spellen.

De omzet van Tencent, waarin de in Amsterdam genoteerde techinvesteerder Prosus een groot belang heeft, steeg tot bijna 145 miljard yuan. Dat is omgerekend ongeveer 19,5 miljard euro. Dat was iets beter dan analisten hadden verwacht. In het derde kwartaal bedroeg de omzet 140 miljard yuan. Ten opzichte van het vierde kwartaal in 2021 groeide de omzet met slechts een half procent. De kwartaalwinst steeg met 12 procent op jaarbasis. Over het hele jaar daalde de omzet met 1 procent en zakte de winst met 16 procent.

De binnenlandse verkopen van de gametak van Tencent groeiden het afgelopen jaar nauwelijks. Wel wordt voor dit jaar veel verwacht van de wereldwijde populaire games van het bedrijf zoals Valorant en Lost Ark, nadat Tencent in december voor het eerst in lange tijd weer vergunningen heeft gekregen voor nieuwe spellen. Ook zal Tencent naar verwachting dit jaar profiteren van het loslaten van het strenge coronabeleid in China, waardoor consumenten en bedrijven weer meer zullen uitgeven aan entertainment en advertenties.